Песню "Священная война" в РПЦ назвали неофициальным гимном страны

В РПЦ посчитали, что песня "Священная война" может по праву считаться "неофициальным гимном" России. Такое мнение высказал первый заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.

"Музыка и слова "Священной войны", исполненные высокого трагизма, сегодня, как и прежде, вызывают у миллионов людей подлинный катарсис. Это произведение является вторым - неформальным, неофициальным - гимном России", - рассказал Щипков РИА Новости. "Это происходит потому, что тема Победы и независимости России - одно из фундаментальных оснований нашей гражданской религии. И разговор об армии как общественном институте предполагает обращение именно к этой, сакральной стороне русского гражданского самосознания", - добавил представитель РПЦ.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о призыве РПЦ в адрес украинского народа.

Предстоятель РПЦ обратился к украинскому народу с призывом найти в себе силы, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта и гражданской войны.

Патриарх Кирилл отметил, что слышать новости о жертвах столкновений и раненых невыносимо больно, подчеркнув, что украинцы сейчас переживают один из самых драматичных моментов своей истории", - подчеркнул патриарх. Глава РПЦ считает, что гражданская война начнется в том случае, если люди отступят "от данных Богом нравственных заповедей и от христианского наследия Украины, если жители Украины отрекутся от уважения к себе, друг к другу и к закону".

Добавим, накануне Служба безопасности Украины объявила о том, что прекращает подготовку к осуществлению антитеррористических мероприятий. Как отмечается в заявлении ведомства, СБУ понижает степень готовности субъектов борьбы с терроризмом. Режим был введен 19 февраля, однако уже через два дня Верховная рада постановила прекратить проведение антитеррористических мероприятий на территории страны.

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