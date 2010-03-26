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Источник Правда.Ру

Крымчане призвали наказать задержанных украинцев за браконьерство

Общество

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что задержанные в Азовском море украинские браконьеры должны ответить по закону.

"Наша граница находится на замке. Виновные понесут заслуженное наказание за нарушение государственной границы и наших территориальных вод", - заявил Фикс.

Чиновник также утверждает, что в будущем все подобные нарушения будут пресекаться. 

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как россиянина приговорили к трем годам колонии за браконьерство.

Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор в отношении капитана траулера "Рэй" Александра Кацера. Транспортировка 125 тонн браконьерской крабовой продукции стоила капитану трех лет колонии.

Транспортный рефрижератор "Рэй" под флагом Камбоджи пограничники задержали в Охотском  море в мае прошлого года. Нелегальная крабовая продукция была принята экипажем "Рэя" от неустановленных в ходе следствия судов. Кацера признали виновным по ст. 253 (незаконная разработка естественных богатств исключительной экономической зоны России) и ст. 201 УК РФ ( злоупотребление полномочиями).

Помимо срока, капитану назначили и выплату штрафа в размере 300 тысяч рублей. С компании-судовладельца "Глобал Оушен Шиппинг Лтд" взыскано почти 79 млн рублей в счет возмещения экологического ущерба. Само судно передано региональному управлению Росимущества.

Темы крым закон граница ефим фикс браконьеры азовское море
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