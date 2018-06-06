Более чем у 60% россиян нет накоплений. Все зарабатываемые деньги тратятся на насущные нужды. О такой ситуации поведал гендиректор INFOline Иван Федяков.
По его словам, эти люди живут по принципу от получки до получки. Они экономят, ищут спецпредложения и акции, предпочитают покупать товары со скидкой.
Остальные граждане, владея накоплениями и имея удовлетворительные экономические возможности, тратят умеренно. Федяков назвал этот режим "сдержанным". Эти люди могут позволить себе больше, чем имеют сейчас. Кроме того, эта категория не нуждается в том, чтобы выискивать более дешевый товар на прилавке. Однако она научилась экономить и не желает отказываться от этой привычки.
"Правда.Ру" сообщала, что вице-премьер Ольга Голодец поведала об уникальном социальном явлении в РФ — бедности работающего населения. По ее словам, порядка пяти миллионов трудящихся получают очень мало.
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