Эксперты поражены бедностью 60% россиян

Более чем у 60% россиян нет накоплений. Все зарабатываемые деньги тратятся на насущные нужды. О такой ситуации поведал гендиректор INFOline Иван Федяков.

Фото: Fotodom.ru

По его словам, эти люди живут по принципу от получки до получки. Они экономят, ищут спецпредложения и акции, предпочитают покупать товары со скидкой.

Остальные граждане, владея накоплениями и имея удовлетворительные экономические возможности, тратят умеренно. Федяков назвал этот режим "сдержанным". Эти люди могут позволить себе больше, чем имеют сейчас. Кроме того, эта категория не нуждается в том, чтобы выискивать более дешевый товар на прилавке. Однако она научилась экономить и не желает отказываться от этой привычки.

"Правда.Ру" сообщала, что вице-премьер Ольга Голодец поведала об уникальном социальном явлении в РФ — бедности работающего населения. По ее словам, порядка пяти миллионов трудящихся получают очень мало.

Читайте также:

Есть машина, лодка или куры? Прожиточный минимум не получишь!

Путин назвал "унизительными" масштабы бедности в России