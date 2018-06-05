В России хотят сажать на три года за онлайн-торговлю ценными животными

Государственная дума в последнем чтении приняла закон, вводящий ответственность за неправомерную онлайн-покупку и сбыт уникальных диких животных и водных биологических ресурсов в интернете. Максимальное наказание - три года лишения свободы.

Фото: Fotodom.ru

В пояснении к закону сказано, что необходимость в документе возникла из-за обилия ситуаций онлайн-торговли шкурами и костями редких зверей и водными биологическими ресурсами.

Кроме того, документ предполагает унифицирование подходов в деле определения размера ущерба, который привел экологическому нарушению. Например, под крупным будет размер от 40 000 рублей, а особо крупный от 120 000.

Также документ предлагает ужесточить наказание и уточнить признаки составов преступлений в двух пунктах УК РФ: 253 "Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ" и 258 "Незаконная охота".

По обеим статьям предложено лишать свободы до 5 лет. Однако осужденные за торговлю в интернете могут получить не более 3.

Чтобы попасть на стол к президенту страны, документ должны одобрить минимум 50% членов Совета Федерации. После этого закон ждет одобрение главы государства, и при положительном исходе он станет действительным спустя 10 суток после опубликования.

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