Эксперты поражены: царь Николай II — не настоящий

Эксперты изучили останки, которые, как считаются, принадлежат членам расстрелянной в Екатеринбурге царской семьи. Двое историков и стоматолог пришли к выводу, что черепа погибших не подходят убитому императору и его близким, сообщает "Ридус".

Фото: REX

Исследование проводили историки Алексей Оболенский, Леонид Болотин, стоматолог Эмиль Агаджанян. По словам Оболенского, у него нет оснований говорить о наличии дентофобии у Николая II. Царю зубы за два-три месяца до расстрела не удаляли, тогда как у черепа, официально идентифицированного как череп экс-императора, два зуба отсутствуют. Та же история и с черепом доктора Боткина: в последние месяцы жизни зубов врачу не удаляли, хотя череп медика имеет следы подобного вмешательства.

Также эксперты сравнили "императорский" череп с фотографиями царя и обнаружили, что у Николая был увеличен левый подбородочный выступ, а не правый, как у официально "царского" черепа. Эти аргументы разделяет и стоматолог Агаджанян.

"За последние полтора года перед предполагаемой датой расстрела он пользовался услугами стоматологов 14 раз и за последние месяцы ни разу не жаловался на зубную боль, в то время как у черепа № 4, который приписывается царю, есть все признаки остеомиелита нижней челюсти, который никак не мог протекать бессимптомно", — отмечает медик.

Ни в дневнике экс-царя, ни в дневнике его супруги, ни в журнале охраны нет записей о визитах стоматологов к бывшему императору и бывшей императрице.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в июле 1918 года в полуподвале Ипатьевского дома была совершена зверская расправа над царской семьей и четырьмя их слугами. Как это происходило и что предшествовало расстрелу царской семьи, Pravda. Ru рассказал Петр Мультатули, историк, автор книг о Николае II, который также приходится правнуком Ивану Харитонову, старшему повару императорской кухни, расстрелянному вместе с царской семьей.

Читайте также:

Жизнь отомстила: судьбы убийц царской семьи

Царственное воспитание в семье Николая II

Главная тайна расстрела Романовых не раскрыта