Мать Гогена Солнцева заявила, что не хочет внука от 65-летней жены сына

Мать Гогена Солнцева заявила, что против, чтобы 65-летняя жена его сына родила ему ребенка. По ее мнению, "старуха" не сможет родить "нормального наследника".

Ранее супруга Солнцева заявила, что готова выносить ребенка своему избраннику. Она даже согласилась на пересадку матки от донора. Людмила Кравцова считает, что пара должна срочно разойтись.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о Рустаме Солнцеве, который был продюсером "Дома-2".

Участник проекта «Дом-2» на канале ТНТ Рустам Солнцев стал продюсером группы «Истринские ведьмы». Он сменил на этом посту другого участника реалити-шоу, Степана Меньщикова.

Рустам Солнцев заметил что группа для него очень интересный проект и новый опыт, «Должен сказать, что работа продюсера в обычной жизни и в проекте, довольно сильно отличается. Все, что мы здесь делаем, мы делаем в рамках эфира, а значит, наша работа должна быть понятной и доступной зрителям. Я отвечаю за организацию рабочего процесса, креатив и так далее. И я очень рад, что меня пригласили. Постараюсь сделать так, чтобы этот опыт получился удачным».

Приход Солнцева на продюсерскую должность – не единственное изменение в составе «Ведьм». Лена Бушина, покинувшая группу из-за серьезных разногласий, которые возникли у нее с двумя другими участницами, Натальей Варвиной и Александрой Харитоновой, также вернулась к работе.После ее ухода Степан Меньщиков, который на тот момент продюсировал группу, и принял решение не искать третью участницу в «Доме-2», а объявить всероссийский кастинг на вакантное место.

Однако на судьбу группы повлияли личные отношения между участниками. Меньшиков расстался с Харитоновой, а Лена Бушина – с покинувшим проект Семеном Фроловым. Девушки помирились, и теперь у них нет никаких разногласий. В итоге, Харитонова и Варвина решили пригласить Бушину обратно в группу, а также предложить Рустаму Солнцеву, одному из самых харизматичных

участников проекта, должность продюсера. Рустам с радостью принял предложение и уже нашел для группы новую песню, премьерный релиз которой состоится в начале марта.