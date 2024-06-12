Kia Carnival 2024: обновлённый минивэн с мощным мотором и роскошным интерьером за 6 миллионов рублей

Kia представила в России обновлённый минивэн Carnival 2024 с бензиновым двигателем

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Россию привезли популярный минивэн Kia Carnival четвёртого поколения 2024 модельного года. Автомобиль получил обновлённый дизайн и современную техническую начинку.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Теперь он оснащён 2,0-литровым 233-сильным бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом, но система AWD по-прежнему недоступна. В России Kia Carnival 2024 предлагается в версии Flagship по цене от 6 300 000 рублей.

Ранее в страну привозили только дизельные версии через параллельный импорт. В салоне обновлённого минивэна появились модернизированная мультимедийная система и уменьшенное количество физических кнопок.

В оснащение входят современные системы безопасности, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, камеры кругового обзора и легкосплавные колёсные диски.