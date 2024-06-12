Kia Carnival 2024: обновлённый минивэн с мощным мотором и роскошным интерьером за 6 миллионов рублей

В Россию привезли популярный минивэн Kia Carnival четвёртого поколения 2024 модельного года. Автомобиль получил обновлённый дизайн и современную техническую начинку.
Теперь он оснащён 2,0-литровым 233-сильным бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом, но система AWD по-прежнему недоступна. В России Kia Carnival 2024 предлагается в версии Flagship по цене от 6 300 000 рублей.
Ранее в страну привозили только дизельные версии через параллельный импорт. В салоне обновлённого минивэна появились модернизированная мультимедийная система и уменьшенное количество физических кнопок.
В оснащение входят современные системы безопасности, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, камеры кругового обзора и легкосплавные колёсные диски.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.