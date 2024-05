"Есть положительные сигналы!": больная раком Кейт Миддлтон стала больше времени проводить с семьёй

Your browser does not support the audio element.

Принцесса Кейт Миддлтон много гуляет со своими родными, особенно в последнее время. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в Кенсингтонском дворце.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain