"Есть положительные сигналы!": больная раком Кейт Миддлтон стала больше времени проводить с семьёй

Принцесса Кейт Миддлтон много гуляет со своими родными, особенно в последнее время. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в Кенсингтонском дворце.
Представители дворца утверждают, что невестке короля требуются определённые условия для скорейшего выздоровления. Однако стоит видеть позитивную тенденцию в том, что супруга принца Уильяма появляется на улице.
Сейчас Миддлтон полностью сосредоточена на своём здоровье и самочувствии. Недавно появилась информация, что до конца года у неё нет никаких запланированных публичных мероприятий.
Фанаты оказывают максимальную поддержку любимице и отправляют ей "десятки тысяч" открыток с пожеланиями здоровья.
В марте нынешнего года стало известно, что Кейт Миддлтон диагностировали рак.
Ранее Яна Рудковская высказалась о возвращении Алеси Кафельниковой на подиум.
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