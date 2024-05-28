"Есть положительные сигналы!": больная раком Кейт Миддлтон стала больше времени проводить с семьёй

Принцесса Кейт Миддлтон много гуляет со своей семьёй на фоне болезни

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Кейт Миддлтон много гуляет со своими родными, особенно в последнее время. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в Кенсингтонском дворце.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain

Представители дворца утверждают, что невестке короля требуются определённые условия для скорейшего выздоровления. Однако стоит видеть позитивную тенденцию в том, что супруга принца Уильяма появляется на улице.

Сейчас Миддлтон полностью сосредоточена на своём здоровье и самочувствии. Недавно появилась информация, что до конца года у неё нет никаких запланированных публичных мероприятий.

Фанаты оказывают максимальную поддержку любимице и отправляют ей "десятки тысяч" открыток с пожеланиями здоровья.

В марте нынешнего года стало известно, что Кейт Миддлтон диагностировали рак.

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