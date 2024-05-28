Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Ингосстрах": решение по страховому случаю в "Крокусе" ещё не принято
Свекольные оладьи: как приготовить
Рудченко: "Би-2" может вернуться на российскую сцену благодаря гражданству Молдавии
Это просто экзотика для дачного участка
Режиссёр Лазарев раскритиковал МХАТ за попытку пиара на спектакле с Бузовой
На российском авторынке за неделю продано 33,2 тыс. новых автомобилей
Певица Бритни Спирс рассказала, что у неё украли украшения
Ускоряем метаболизм
Марк Эйдельштейн надеется поработать в Голливуде
"Есть положительные сигналы!": больная раком Кейт Миддлтон стала больше времени проводить с семьёй

Принцесса Кейт Миддлтон много гуляет со своей семьёй на фоне болезни

0:58
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принцесса Кейт Миддлтон много гуляет со своими родными, особенно в последнее время. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в Кенсингтонском дворце.

Принцесса Кейт Миддлтон много гуляет со своей семьёй на фоне болезни
Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain

Представители дворца утверждают, что невестке короля требуются определённые условия для скорейшего выздоровления. Однако стоит видеть позитивную тенденцию в том, что супруга принца Уильяма появляется на улице.

Сейчас Миддлтон полностью сосредоточена на своём здоровье и самочувствии. Недавно появилась информация, что до конца года у неё нет никаких запланированных публичных мероприятий.

Фанаты оказывают максимальную поддержку любимице и отправляют ей "десятки тысяч" открыток с пожеланиями здоровья.

В марте нынешнего года стало известно, что Кейт Миддлтон диагностировали рак.

Ранее Яна Рудковская высказалась о возвращении Алеси Кафельниковой на подиум.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин Город Часов Яр освобождают бывшие штурмовики ЧВК "Вагнер" Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Делаем почву плодородной без использования навоза
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Последние материалы
Ускоряем метаболизм
Марк Эйдельштейн надеется поработать в Голливуде
Светикова вспомнила о помощи Навки в разрыве отношений с Чадовым
Haval, Chery и Geely оказались самыми дешёвыми в обслуживании "китайцами"
В России появился инновационный и бесконтактный метод лечения геморроя
Депутат Матвейчев: отказ "Алисы" отвечать про Донбасс вызван опасениями санкций
Голландец перечислил типы русских бабушек
Актриса Климова приобрела вкус к жизни после взросления детей
Блогерша Лерчек рассказала поклонникам об ухудшении самочувствия
Россия и Китай будут совместно осваивать Луну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников