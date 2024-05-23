Юмористка Наталия Медведева обвинила Ольгу Бузову в нечестной игре

Юмористка Наталия Медведева упрекнула Бузову в нечестности

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезде Comedy Woman Наталия Медведева заявила, что Ольга Бузова вела нечестную игру в шоу "Сокровища императора".

Фото: https://vk.com/medvedevanataly by ВК-аккаунт Наталии Медведевой is licensed under public doman

Актриса Наталья Медведева обвинила Ольгу Бузову в нечестной игре. Её разочаровало то, что телеведущая выбрала себе в любимчики одну из команд, где играли её близкие подруги — Мария Погребняк и Алана Мамаева.

"Советую Ольге Бузовой придумать свое шоу, где будут соревноваться её подруги, её бывшие, друзья подруг, хахали новых подруг, родственники, мамы и папы, дети — всё её окружение. Вот там уже будет интересно посмотреть, кому она отдаст предпочтение", — поделилась своим мнением юмористка в социальных сетях.

Ранее сын Наталии Медведевой приказал матери приходить за ним в школу нарядной и обязательно в красном платье.