Актриса Кристина Асмус показала своё суровое нижнее бельё для женщин старше 30 лет

Кристина Асмус показала термобельё взрослой женщины

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус продемонстрировала, как спасает своё женское здоровье с помощью мощного нижнего белья.

Фото: https://www.instagram.com/asmuskristina by Инстаграм Кристины Асмус is licensed under public domain

Кристина Асмус опубликовала в сторис Инстаграм* фото, на котором она предстала в вязаных ритузах с кудрявой шерстью.

Свой снимок она сопроводила забавным пояснением.

"Актриса в 20: "Термобельё не надо, хочу быть похудее, и чтобы движения не сковывало". Актриса в 30: "Костюм! Несите всё, что есть", — написала экс-супруга Гарика Харламова под снимком.

Ранее Кристина Асмус призналась, что готовится к новой беременности.

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