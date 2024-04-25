Актриса Кристина Асмус показала своё суровое нижнее бельё для женщин старше 30 лет

Актриса Кристина Асмус продемонстрировала, как спасает своё женское здоровье с помощью мощного нижнего белья.
Кристина Асмус опубликовала в сторис Инстаграм* фото, на котором она предстала в вязаных ритузах с кудрявой шерстью.
Свой снимок она сопроводила забавным пояснением.
"Актриса в 20: "Термобельё не надо, хочу быть похудее, и чтобы движения не сковывало". Актриса в 30: "Костюм! Несите всё, что есть", — написала экс-супруга Гарика Харламова под снимком.
Ранее Кристина Асмус призналась, что готовится к новой беременности.
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