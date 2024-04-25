Герман Стерлигов объяснил, за какие прегрешния лишил наследства жену и сыновей

Герман Стерлигов наказал жену и детей, лишив их наследства

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Ультраконсерватор и православный фундаменталист Герман Стерлигов отставил без наследства жену, дочь и сыновей.

Фото: https://vk.com/g.sterligov by ВК-аккаунт Гкрмана Стерлигова is licensed under public domain

Православный миллионер сообщил в своём Telegram-канале, что решил оставить без денег супругу, дочь и сыновей. Жену и дочь он назвал "пущеницами" и "еретичками", а сыновей — "блудными сынами".

Жена Алёна с сыновьями и дочерью ушла от патриархального Стерлигова. Она поселилась в городе. Женщина пользуется благами цивилизации, делает макияж и красит волосы, что противоречит установкам строгого мужа, который уверен, что жена должна носить платок.

Сыновья Стерлигова тоже отбились от рук и посбривали бороды. От дочери православного предпринимателя Пелагеи ушёл муж сыровар Олег Сирота.