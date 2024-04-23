Собчак восхитила внешность живущей в Краснодаре сестры Ирины Шейк: "Гены роскошные"

Ксения Собчак прокомментировала внешность старшей сестры звезды мировых подиумов Ирины Шейк.
Ксению Собчак восхитило то, как выглядит сестра всемирно известной модели Ирины Шейк.
"Гены, конечно, в семье Ирины Шейк, роскошные", — выразила своё мнение журналистка в личном Telegram-канале.
Сестру модели зовут Татьяна Петенкова-Шайхлисламова. Она живёт в Краснодере, растит троих детей и занимается разведением породистых собак.
Ирина Шейк родилась в городе Еманжелинске, Челябинской области. Папа девушки Валерий был шахтёром и умер, когда ей было 14 лет.
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