Собчак восхитила внешность живущей в Краснодаре сестры Ирины Шейк: "Гены роскошные"

Ксения Собчак оценила внешность сестры Ирины Шейк

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала внешность старшей сестры звезды мировых подиумов Ирины Шейк.

Фото: https://www.instagram.com/irinashayk by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public domain

Ксению Собчак восхитило то, как выглядит сестра всемирно известной модели Ирины Шейк.

"Гены, конечно, в семье Ирины Шейк, роскошные", — выразила своё мнение журналистка в личном Telegram-канале.

Сестру модели зовут Татьяна Петенкова-Шайхлисламова. Она живёт в Краснодере, растит троих детей и занимается разведением породистых собак.

Ирина Шейк родилась в городе Еманжелинске, Челябинской области. Папа девушки Валерий был шахтёром и умер, когда ей было 14 лет.