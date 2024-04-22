55-летний продюсер Иосиф Пригожин показал, как выглядел в молодости: жгучий брюнет

Продюсер Иосиф Пригожин поделился фотографией из прошлого из семейного архива.
Пригожин поздравил сына Дмитрия с 35-летием. Среди современных снимков он опубликовал в Инстаграм* фото, на котором запечатлён с маленькими детьми. Судя по возрасту наследников продюсера, фото сделано не менее 25 лет назад.
На снимке супруг певицы Валерии ещё не обзавёлся лысиной. С фото на нас смотрит жгучий молодой брюнет со смуглой кожей.
Ранее Иосиф Пригожин опубликовал фото со взрослым сыном.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).