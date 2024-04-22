55-летний продюсер Иосиф Пригожин показал, как выглядел в молодости: жгучий брюнет

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал фото периода своей молодости

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин поделился фотографией из прошлого из семейного архива.

Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public domain

Пригожин поздравил сына Дмитрия с 35-летием. Среди современных снимков он опубликовал в Инстаграм* фото, на котором запечатлён с маленькими детьми. Судя по возрасту наследников продюсера, фото сделано не менее 25 лет назад.

На снимке супруг певицы Валерии ещё не обзавёлся лысиной. С фото на нас смотрит жгучий молодой брюнет со смуглой кожей.

Ранее Иосиф Пригожин опубликовал фото со взрослым сыном.

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