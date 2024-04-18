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Лева из "Би-2" рассказал о драках с женой из-за наркотиков и алкоголя

Солист группы "Би-2" Лева* дрался с первой женой

1:07
Шоу-бизнес

Солист группы "Би-2" Егор Бортник* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ), выступающий под псевдонимом Лева, признался, что с первой супругой Ириной Макеевой у них доходило до драк. Причиной этому становилось распитие спиртных напитков и употребление наркотиков.

Солист группы "Би-2" Лева* дрался с первой женой
Фото: youtube.com by канал А поговорить? is licensed under public domain

Артист отметил, что в такие минуты они переставали адекватно воспринимать происходящее. Он подчеркнул, что не избавил женщину, а они дрались.

"Мы вместе пили, принимали наркотики, и заканчивалось это все дракой. У меня были такие же синяки, как и у нее", — поделился музыкант.

В 2019 году Макеева призналась, что ее бывший муж был тираном. По ее словам, он бил ее по лицу ногами и изменял. Бортник не снимает с себя ответственности, но считает, что многое из слов бывшей жены преувеличено. Ему следовало держать себя в руках, но это было невозможно из-за неумения справляться с эмоциями.

Ранее Леша Свик вернулся к жене после измен.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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