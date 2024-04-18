Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страны Ближнего Востока заключили соглашение о борьбе с терроризмом
"Светский хроник": Урганту пришлось объясняться перед ФНС из-за Блиновской
Грузинские заявления об "украинизации" страны встретили недовольство МИД Украины
Перец пеквин содержит незаменимые пищевые компоненты
В НАТО заявили, что для вступления Украины в альянс нет возможности
Жителей Казахстана впечатлил российский фильм "Вызов"
На Украине строят завод по производству несуществующих атомных реакторов
Кирби: У нас нет информации о состоянии здоровья заложников ХАМАС
Патель: США не поддержат членство Палестины в ООН
Леша Свик признался, что вернулся к жене после измен во время ее беременности

Леша Свик трогательно обратился к жене после скандала с изменой

1:04
Шоу-бизнес

Певец Леша Свик в своем блоге трогательно обратился к супруге Ксении Ткачевой и поблагодарил ее за общую дочь Эмилию. Он признался, что старается работать над собой для сохранения семьи.

Леша Свик трогательно обратился к жене после скандала с изменой
Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Леша Свик в феврале 2023 года ошарашил поклонников новостью о разводе, хотя женился он лишь в середине 2022 года, а в декабре у него появилась дочь. Супруга мужчины намекала, что причиной разлада стали отношения артиста с другой женщиной.

Как выяснилось, возлюбленным удалось наладить отношения на фоне разбирательств — вместе они отметили полгода дочери, а сейчас он признался Ткачевой в любви.

"Сила в семье", — заключил артист.

Известно, что модель из Хабаровска Екатерина Лукьянова, которая воспитывает дочь Стефанию, подавала в суд на музыканта, требуя признать отцовство.

Ранее стало известно о баснословном гонораре солисток группы "Тату" за короткое выступление в Минске.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии Вячеслав Шпаковский Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет" Дмитрий Плотников Лётчик ВВС Франции: Макрон — марионетка США, но у Украины нет шансов Любовь Степушова
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Рэпера Тимати заподозрили в покупке бронированного автомобиля за 60 млн рублей
10 интересных фактов об ушах вашей собаки
Сорт свёклы "Цилиндра"
Игорь Николаев полностью восстановился после операции на сердце
Амстердам запретит строительство отелей ради борьбы с массовым туризмом
12-летний сын Натальи Орейро отрастил волосы до пояса
Исследователи выяснили, что "омоложение" рака связано с "омоложением" старения
Три умелых позы для более изящных фотографий
Никас Сафронов рассказал о дружбе с Пугачевой: "Сегодня не общаемся"
Эксперт рассказал, почему банки активно навязывают клиентам кредитные карты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников