Леша Свик признался, что вернулся к жене после измен во время ее беременности

Леша Свик трогательно обратился к жене после скандала с изменой

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Леша Свик в своем блоге трогательно обратился к супруге Ксении Ткачевой и поблагодарил ее за общую дочь Эмилию. Он признался, что старается работать над собой для сохранения семьи.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Леша Свик в феврале 2023 года ошарашил поклонников новостью о разводе, хотя женился он лишь в середине 2022 года, а в декабре у него появилась дочь. Супруга мужчины намекала, что причиной разлада стали отношения артиста с другой женщиной.

Как выяснилось, возлюбленным удалось наладить отношения на фоне разбирательств — вместе они отметили полгода дочери, а сейчас он признался Ткачевой в любви.

"Сила в семье", — заключил артист.

Известно, что модель из Хабаровска Екатерина Лукьянова, которая воспитывает дочь Стефанию, подавала в суд на музыканта, требуя признать отцовство.

Ранее стало известно о баснословном гонораре солисток группы "Тату" за короткое выступление в Минске.