"Рекорд российского шоу-бизнеса": стало известно, сколько заработали солистки группы "Тату" за 15 минут выступления

Солистки "Тату" получили по 10 млн рублей за короткое выступление

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Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.RU признался, что был удивлен историей о том, что искусственно воссоединенная группа "Тату" за 15-минутное выступление в Минске заработала порядка 20 млн рублей.

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Так, по его словам, каждая из участниц некогда популярной группы получила за выход на сцену по 10 млн рублей.

"Не знаю, является ли этот гонорар самым большим за всю историю российского шоу-бизнеса, но сумма за исполнение всего нескольких песен весьма солидная. Учитывая, что сейчас все жалуются на кризис, а девушки на данный момент не являются топовыми артистками", — напоминает критик.

Недавно продюсер Павел Рудченко заявил, что агент девушек из группы "Тату" Иван Шаповалов был гениальным пиарщиком.

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