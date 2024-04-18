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"Рекорд российского шоу-бизнеса": стало известно, сколько заработали солистки группы "Тату" за 15 минут выступления

Солистки "Тату" получили по 10 млн рублей за короткое выступление

0:56
Шоу-бизнес

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.RU признался, что был удивлен историей о том, что искусственно воссоединенная группа "Тату" за 15-минутное выступление в Минске заработала порядка 20 млн рублей.

Солистки "Тату" получили по 10 млн рублей за короткое выступление
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак is licensed under public domain

Так, по его словам, каждая из участниц некогда популярной группы получила за выход на сцену по 10 млн рублей.

"Не знаю, является ли этот гонорар самым большим за всю историю российского шоу-бизнеса, но сумма за исполнение всего нескольких песен весьма солидная. Учитывая, что сейчас все жалуются на кризис, а девушки на данный момент не являются топовыми артистками", — напоминает критик.

Недавно продюсер Павел Рудченко заявил, что агент девушек из группы "Тату" Иван Шаповалов был гениальным пиарщиком.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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