Максим Галкин* отреагировал на предупреждение Байдена: "Что-то я за Хайфу переживаю"

Максим Галкин* прокомментировал речь Джозефа Байдена, в которой президента США призывает израильтян не атаковать Хайфу.

Максим Галкин* опубликовал в своём Инстаграм** фрагмент речи Джозефа Байдена, в которой он рекоменбует Израилю воздержаться от атак на Хайфу (третий по величине город Израиля со смешанным еврейско-арабским населением).

"Байден сегодня: "Я ясно дал понять израильтянам: "Не атакуйте Хайфу". Что-то я за Хайфу переживаю", — написал супруг Аллы Пугачёвой.

Подписчики оценили оговорку главы США.

"Мы тут в Хайфе тоже переживаем, израильтяне, ну вы чего?";

"Ну если когда-нибудь Байден прилетит в Грузию, вместо штата Джоржия, будем знать, как так вышло";

"Ну хоть кто-то переживает за наш город", — писали фолловеры под постом Галкина.