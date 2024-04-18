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Максим Галкин* отреагировал на предупреждение Байдена: "Что-то я за Хайфу переживаю"

Максим Галкин* отрегировал на слова Байднена про Хайфу: я переживаю

1:04
Шоу-бизнес

Максим Галкин* прокомментировал речь Джозефа Байдена, в которой президента США призывает израильтян не атаковать Хайфу.

Максим Галкин* отрегировал на слова Байднена про Хайфу: я переживаю
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Максим Галкин* опубликовал в своём Инстаграм** фрагмент речи Джозефа Байдена, в которой он рекоменбует Израилю воздержаться от атак на Хайфу (третий по величине город Израиля со смешанным еврейско-арабским населением).

"Байден сегодня: "Я ясно дал понять израильтянам: "Не атакуйте Хайфу". Что-то я за Хайфу переживаю", — написал супруг Аллы Пугачёвой.

Подписчики оценили оговорку главы США.

"Мы тут в Хайфе тоже переживаем, израильтяне, ну вы чего?";

"Ну если когда-нибудь Байден прилетит в Грузию, вместо штата Джоржия, будем знать, как так вышло";

"Ну хоть кто-то переживает за наш город", — писали фолловеры под постом Галкина.

* призанан Минюстом РФ инсотранным агентом.

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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