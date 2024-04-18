Максим Галкин* отреагировал на предупреждение Байдена: "Что-то я за Хайфу переживаю"

Максим Галкин* прокомментировал речь Джозефа Байдена, в которой президента США призывает израильтян не атаковать Хайфу.
Максим Галкин* опубликовал в своём Инстаграм** фрагмент речи Джозефа Байдена, в которой он рекоменбует Израилю воздержаться от атак на Хайфу (третий по величине город Израиля со смешанным еврейско-арабским населением).
"Байден сегодня: "Я ясно дал понять израильтянам: "Не атакуйте Хайфу". Что-то я за Хайфу переживаю", — написал супруг Аллы Пугачёвой.
Подписчики оценили оговорку главы США.
"Мы тут в Хайфе тоже переживаем, израильтяне, ну вы чего?";
"Ну если когда-нибудь Байден прилетит в Грузию, вместо штата Джоржия, будем знать, как так вышло";
"Ну хоть кто-то переживает за наш город", — писали фолловеры под постом Галкина.
* призанан Минюстом РФ инсотранным агентом.
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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