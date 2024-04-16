На блогера Анастасию Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС РФ

Ивлеевой грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

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Отделом МВД РФ по Тверскому району г. Москвы составил административный протокол на блогера Настю Ивлееву за дискредитацию армии России. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Протокол зарегистрирован в Тверском суде Москвы 16 апреля. Дата его рассмотрения пока не назначена, рассказали агентству в суде.

Если Ивлеева будет признана виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ, её обяжут выплатить административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В суде не уточнили, какие именно действия блогера привели к составлению протокола.

Ранее на Ивлееву уже подали иск на 23 млн рублей из-за неоткрывшегося питейного заведения.