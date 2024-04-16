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На блогера Анастасию Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС РФ

Ивлеевой грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

0:48
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отделом МВД РФ по Тверскому району г. Москвы составил административный протокол на блогера Настю Ивлееву за дискредитацию армии России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ивлеевой грозит штраф за дискредитацию ВС РФ
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Протокол зарегистрирован в Тверском суде Москвы 16 апреля. Дата его рассмотрения пока не назначена, рассказали агентству в суде.

Если Ивлеева будет признана виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ, её обяжут выплатить административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В суде не уточнили, какие именно действия блогера привели к составлению протокола.

Ранее на Ивлееву уже подали иск на 23 млн рублей из-за неоткрывшегося питейного заведения.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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