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Актёр Павел Деревянко объяснил причину своего внезапного облысения

Павел Деревянко пожаловался на облысение

0:35
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Домашний арест" Павел Деревянко показал свою облысевшую голову.

Павел Деревянко пожаловался на облысение
Фото: https://www.instagram.com/pablo_derevyanko by Инстаграм Павла Деревянко is licensed under public domain

47-летний артист опубликовал в своём Инстаграм* фото, на котором он запечатлён с головой, абсолютно лишённой волос.

"Тестостерон прёт", — написал актёр под снимком.

Ранее Павел Деревянко признался, что мечтает сняться в фильме режиссёра Жоры Крыжовникова, который снял сериал "Слово пацана".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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