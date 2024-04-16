Актёр Павел Деревянко объяснил причину своего внезапного облысения

Звезда сериала "Домашний арест" Павел Деревянко показал свою облысевшую голову.
47-летний артист опубликовал в своём Инстаграм* фото, на котором он запечатлён с головой, абсолютно лишённой волос.
"Тестостерон прёт", — написал актёр под снимком.
Ранее Павел Деревянко признался, что мечтает сняться в фильме режиссёра Жоры Крыжовникова, который снял сериал "Слово пацана".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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