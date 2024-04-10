Актрису Светлану Бондарчук возмутило высокомерное поведение блогера Влада Бумаги: "Что-то пошло не так"

Светлана Бондарчук отчитала блогера-миллионника Влада Бумагу за то, что он не захотел сфотографироваться с её падчерицей.
Актриса пожаловалась на высокомерное поведение блогера Влада Бумаги, который не захотел фотографироваться с юными поклонницами.
Фанатками блогера были 11-летняя падчерица Светланы Бондарчук Юна и её подруга. Девочки узнали звезду Интернета в центре Москвы и захотели сделать с блогером памятный снимок.
"Представляете, он им отказывает. Сейчас я как будто бы его за это виню, но я поймала неприятное ощущение", — рассказала Светлана в социальных сетях.
Бондарчук предположила, что блогер устал от внимания юных поклонников. Светлане, однако, стало жалко девочек, которые не смогли получить снимок с кумиром и очень расстроились.
"Я подумала: что стоило этому блогеру сделать фото с детьми? Но что-то пошло не так", — выразила своё мнение артистка.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.