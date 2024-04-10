Актрису Светлану Бондарчук возмутило высокомерное поведение блогера Влада Бумаги: "Что-то пошло не так"

Светлана Бондарчук упрекнула блогера Влада Бумагу в высокомерии

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук отчитала блогера-миллионника Влада Бумагу за то, что он не захотел сфотографироваться с её падчерицей.

Фото: https://vk.com/a4 by ВК-аккаунт Влада Бумаги is licensed under public domain

Актриса пожаловалась на высокомерное поведение блогера Влада Бумаги, который не захотел фотографироваться с юными поклонницами.

Фанатками блогера были 11-летняя падчерица Светланы Бондарчук Юна и её подруга. Девочки узнали звезду Интернета в центре Москвы и захотели сделать с блогером памятный снимок.

"Представляете, он им отказывает. Сейчас я как будто бы его за это виню, но я поймала неприятное ощущение", — рассказала Светлана в социальных сетях.

Бондарчук предположила, что блогер устал от внимания юных поклонников. Светлане, однако, стало жалко девочек, которые не смогли получить снимок с кумиром и очень расстроились.

"Я подумала: что стоило этому блогеру сделать фото с детьми? Но что-то пошло не так", — выразила своё мнение артистка.