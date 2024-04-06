Елена Малышева поговорила с подростками, спасавшими людей в "Крокус Сити Холле"

Елена Малышева показала подростков, спасавших людей из "Крокуса"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева восхитилась молодыми людьми, которые выводили людей из атакованного террористами "Крокус Сити Холла".

Фото: https://www.instagram.com/malysheva.live by Инстаграм Елены Малышевой is licensed under public domain

Теледоктор опубликовала в социальных сетях видео с подростками, которые героически себя вели во время нападения террористов на "Крокус".

Малышева показала девушку Лизу и парня Сашу, которые самоотверженно помогали людям выбираться из концертного зала.

"Лиза, поняв что все толпа бежит не туда, просто кричала, что люди бегут не туда и надо бежать за ней, туда, где открытые двери и можно спастись. A Саша в начале выводил людей на улицу, а потом вернулся и в гардеробе разыскивал тех, кто там спрятался, чтобы спасти их. Разыскивал, выводил и снова возвращался", — написала телеведущая в Инстаграм*.

Звезда ТВ объяснила, что детям в качестве награды вручили телефоны и компьютеры. Елена Васильевна поблагодарила родителей подростков за достойное воспитание.

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