В какую гимназию ходили дети Пугачевой — известный актер опубликовал фотографии с сыном из Первой Московской гимназии

Алексей Чадов посетил школу сына, где учились дети Пугачевой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Алексей Чадов поделился со своими подписчиками снимками из школы своего сына Федора, которую посетил вместе с наследником. Они позировали за партой и в спортивном зале.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

В 2023 году мальчик пошел в Первую Московскую гимназию, в которой до отъезда в Израиль учились и наследники Аллы Пугачевой — Лиза и Гарри Галкины.

Чадов отметил, что им нравится образовательное учреждение. Федор до третьего класса учился в другой школе, а потом перешел в гимназию. Причины перехода не разглашаются.

Сын Федор родился у актера Алексея Чадова в браке с актрисой Агнией Дитковските. В настоящее время он женат на модели Лейсан Галимовой, которую в Сети считают копией Дитковските.

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