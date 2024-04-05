Татьяна Брухунова вышла в свет в эпатажном наряде: в пиджаках Петросяна и сына Вагана одновременно

Жена Петросяна удивила публику экстравагантным нарядом

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова позабавила публику необычным нарядом.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public domain

Любительница экстравагантных образов Татьяна Брухунова вновь поделилась модным контентом.

Жена юмориста вышла в свет в пиджаке замысловатого кроя. На первом пиджаке оверсайз красовался совсем маленький пиджак так, как будто его случайно пришили к одежде.

"Таня Петросян в пиджаках мужа Евгения Вагановича и сына Вагана", — комментировали наряд Брухуновой интернет-пользователи.

Ранее Татьяна Брухунова отчитала подписчиков за недостаточное количество лайков.