Татьяна Брухунова вышла в свет в эпатажном наряде: в пиджаках Петросяна и сына Вагана одновременно

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова позабавила публику необычным нарядом.
Любительница экстравагантных образов Татьяна Брухунова вновь поделилась модным контентом.
Жена юмориста вышла в свет в пиджаке замысловатого кроя. На первом пиджаке оверсайз красовался совсем маленький пиджак так, как будто его случайно пришили к одежде.
"Таня Петросян в пиджаках мужа Евгения Вагановича и сына Вагана", — комментировали наряд Брухуновой интернет-пользователи.
Ранее Татьяна Брухунова отчитала подписчиков за недостаточное количество лайков.
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