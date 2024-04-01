Татьяна Брухунова возмущена тем, что ей не ставят лайки: палец болит на "сердечко" нажать?

Жена Петросяна отчитала подписчиков за недостаточное количество лайков

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена Евгения Петросян Татьяна Брухунова раскритиковала скупых на лайки подписчиков.

Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой

Татьяна Брухунова высказала своё возмущение по поводу того, что её посты в социальных сетях набирают недостаточное количество лайков.

Она отметила, что число людей, которые увидели её публикацию, гораздо превышает число тех, кто поставил ей лайк.

"61.000 человек увидела пост и только 1400 лайкнули. Как так? Убей не пойму! У людей палец, что ли, болит на "сердечко" нажать?!" — выразила Татьяна своё негодование в "Инстаграме"*.

Ранее Татьяна Брухунова назвала 4 своих любимых недавно прочитанных книги.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской