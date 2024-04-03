Иду Галич взбесили хейтеры, которые придрались к внешнему виду её сына: "У вас всё будет плохо, отвечаю"

Блогера Иду Галич вывели из себя нападки на её четырёхлетнего сына

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич раскритиковала интернет-пользователей, которым не понравилась одежда её маленького сына.

Фото: https://vk.com/galichidaa by ВК-аккаунт Иды Галич is licensed under public domain

В обном из Telegram-каналов обрушились с нападками на Иду Галич и на её четырёхлетнего сына Леона, которые сейчас отдыхают в Дубае.

Взыскательным интернет-пользователям не понравилось то, что мальчика нарядил в носки в сочетании с сандалиями. Наряд же Галич сравнили с костюмом свинки Пеппы.

"Вот такие анонимы-вонючки, которые просто занимаются в социальных сетях травлей и не создают для общества ничего полезного, зачем они нужны?!" — выразила своё негодавание Ида в социальных сетях.

Галич выразила надежду на то, что будет принят некий закон, который оберегал бы публичных персон от травли.

Ида пригрозила обидчику.

"У вас всё будет плохо, отвечаю", — заявила звезда Интернета.