Иду Галич взбесили хейтеры, которые придрались к внешнему виду её сына: "У вас всё будет плохо, отвечаю"

Блогер Ида Галич раскритиковала интернет-пользователей, которым не понравилась одежда её маленького сына.
В обном из Telegram-каналов обрушились с нападками на Иду Галич и на её четырёхлетнего сына Леона, которые сейчас отдыхают в Дубае.
Взыскательным интернет-пользователям не понравилось то, что мальчика нарядил в носки в сочетании с сандалиями. Наряд же Галич сравнили с костюмом свинки Пеппы.
"Вот такие анонимы-вонючки, которые просто занимаются в социальных сетях травлей и не создают для общества ничего полезного, зачем они нужны?!" — выразила своё негодавание Ида в социальных сетях.
Галич выразила надежду на то, что будет принят некий закон, который оберегал бы публичных персон от травли.
Ида пригрозила обидчику.
"У вас всё будет плохо, отвечаю", — заявила звезда Интернета.
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