Ида Галич покинула Россию

Блогерша Ида Галич с семьей улетела из России в Дубай

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Ида Галич в своем блоге сообщила, что собралась в Дубай вместе с родными — в путешествие она взяла сына Леона, маму, сестру с ее родительницей.

Фото: youtube.com by канал Galich Ida is licensed under public domain

Уже прибыв на место, она отметила, что четырёхлетний наследник спокойно перенес полет, а вечером в Дубае они смогли увидеть салют.

Галич призналась, что собирается на протяжении всех семи дней отдыха лежать на пляже и "иногда переворачиваться".

Блогерша воспитывает сына от бывшего мужа Алана Басиева, с которым развелась в декабре 2020 года. По ее словам, она не мешает экс-супругу проводить время с наследником.

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