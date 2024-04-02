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Счастливый Никита Кологривый зажёг под песню Андрея Губина после отсидки: соскучились?

Никита Кологривый порадовал поклонников зажигательным номером под песню Губина

0:47
Шоу-бизнес

Актёр Никита Кологривый снова освещает небосклон отечественного шоу-бизнеса. Весна ударила артисту в голову.

Никита Кологривый порадовал поклонников зажигательным номером под песню Губина
Фото: ВК-аккаунт Никиты Кологривого

Кологривый записал для подписчиков жизнерадостное видео. Актёр на кадрах едет в машине.

Как только звезда сериала "Слово пацана" услышал песню Андрея Губина "Ночь", он оживился и стал подпевать.

"Это же 90-е!" — сказал весёлый Никита после отсидки в СИЗО из-за пьяного дебоша в баре Новосибирска. 

Он активно танцевал под музыку.

"Это же Анрюша Губин, Андрей Губин. Замечательный исполнитель 90-х. Это одна из моих любимых песен", — объяснил Кологривый.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый не пришёл на "семейный" ужин актёров из сериала "Слово пацана".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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