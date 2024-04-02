Счастливый Никита Кологривый зажёг под песню Андрея Губина после отсидки: соскучились?

Актёр Никита Кологривый снова освещает небосклон отечественного шоу-бизнеса. Весна ударила артисту в голову.
Кологривый записал для подписчиков жизнерадостное видео. Актёр на кадрах едет в машине.
Как только звезда сериала "Слово пацана" услышал песню Андрея Губина "Ночь", он оживился и стал подпевать.
"Это же 90-е!" — сказал весёлый Никита после отсидки в СИЗО из-за пьяного дебоша в баре Новосибирска.
Он активно танцевал под музыку.
"Это же Анрюша Губин, Андрей Губин. Замечательный исполнитель 90-х. Это одна из моих любимых песен", — объяснил Кологривый.
Ранее сообщалось, что Никита Кологривый не пришёл на "семейный" ужин актёров из сериала "Слово пацана".
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.