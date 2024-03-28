Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх

Капаклы отреагировал на беременность Мусульбес

Участник реалити-шоу "ДОМ-2" Роман Капаклы поделился своими эмоциями по поводу предстоящего отцовства.

Фото: инстаграм аккаунт Романа Капаклы

В своем блоге он выразил радость и счастье от ожидания ребенка, однако также признался в сомнениях и опасениях перед новой ролью.

Капаклы и его партнерша Татьяна Мусульбес планируют стать родителями в августе. Напомним, их отношения начались после предыдущих браков и разводов.