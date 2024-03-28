Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх

Участник реалити-шоу "ДОМ-2" Роман Капаклы поделился своими эмоциями по поводу предстоящего отцовства.
В своем блоге он выразил радость и счастье от ожидания ребенка, однако также признался в сомнениях и опасениях перед новой ролью.
Капаклы и его партнерша Татьяна Мусульбес планируют стать родителями в августе. Напомним, их отношения начались после предыдущих браков и разводов.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.