Актриса Мирослава Каропович рассказала о смерти близкого человека

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович рассказала о кончине своего отца.
Мирослава Карпович, известная по роли Маши из "Папиных дочек" несколько лет назад потеряла отца, который умер от онкологического заболевания. Она отметила, что успела простить друг друга до его смерти.
Актриса винит себя за то, что не смогла ответить на звонок отца, который оказался последним в его жизни. Помешала ей занятость на работе.
"Накануне ухода папа звонил. Я была на гастролях, еле стояла на ногах и, к сожалению, не сняла трубку — сон меня свалил. Утро я уже играла детский спектакль, думала, наберу после него", — рассказала Мирослава в интервью журналу "Здоровье".
Карпович призвала находить время для общения с близкими людьми.
Ранее Мирослава Карпович показала свою маленькую племянницу.
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