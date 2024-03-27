Актриса Мирослава Каропович рассказала о смерти близкого человека

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Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович рассказала о смерти отца: он звонил, но я не сняла трубку

0:54
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович рассказала о кончине своего отца.

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович рассказала о смерти отца: он звонил, но я не сняла трубку
Фото: ВК-аккаунт Мирославы Карпович

Мирослава Карпович, известная по роли Маши из "Папиных дочек" несколько лет назад потеряла отца, который умер от онкологического заболевания. Она отметила, что успела простить друг друга до его смерти.

Актриса винит себя за то, что не смогла ответить на звонок отца, который оказался последним в его жизни. Помешала ей занятость на работе.

"Накануне ухода папа звонил. Я была на гастролях, еле стояла на ногах и, к сожалению, не сняла трубку — сон меня свалил. Утро я уже играла детский спектакль, думала, наберу после него", — рассказала Мирослава в интервью журналу "Здоровье".

Карпович призвала находить время для общения с близкими людьми.

Ранее Мирослава Карпович показала свою маленькую племянницу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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