Звезда "Папиных дочек" Карпович показала свою маленькую дочь

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитая актриса Мирослава Карпович, известная своей ролью в сериале "Папины дочки", происходит из многодетной семьи, где ее сестра — Кристина, и брат — Андрей.

Фото: wikipedia.org by Дмитрий Корявов is licensed under CC BY-SA 3.0

Недавно Кристина поделилась с публикой фотографией своего новорожденного ребенка, демонстрируя крошечную ножку. Она рассказала, что ее дочь появилась на свет 11 августа, однако фотографию она опубликовала только недавно. Малышка получила имя Рада, и Мирослава выразила восторг по этому поводу. Поклонники актрисы искренне поздравляют ее с новым статусом — "Тетя Мира".

"Тетя Мира официально", — подчеркнула актриса.

Столь же талантлива, как и ее старшая сестра, Кристина является актрисой, прошедшей обучение в престижной Американской академии драматического искусства. Кроме того, она принимала участие в музыкальной группе и сыграла роли в нескольких фильмах, сообщает "Общественная служба новостей".

В отличие от сестры, Мирослава не торопится выходить замуж и становиться матерью. Несмотря на несколько предложений руки и сердца, поступивших к ней, она считает, что ни один из этих мужчин не соответствует ее идеалам.

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