Стало известно, с кем встречается популярная блогерша Карина Нигай

Стилист и блогер Карина Нигай перестала скрывать отношения с бойфрендом, известным российским гонщиком "Формулы-1" Никитой Мазепиным. На именинах звезды они открыто позировали на камеру и обнимались.
В честь своего 31-летия Карина Нигай позвала родных и близких, при этом сама она светилась от счастья рядом с избранником. Подписчики отметили, что рады за блогеру, нашедшую любовь.
Незадолго до этого у Нигай были отношения с предпринимателем Владиславом Крамским, которого она впоследствии обвинила в том, что он пиарится на ее имени.
Ранее дочь Михаила Задорнова показала редкий снимок родителей.
Под сиренью отлично растут эти растения.