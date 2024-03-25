Дочь Михаила Задорнова поделилась редким архивным снимком с родителями

Дочь Михаила Задорнова опубликовала редкий снимок родителей

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Единственная дочь юмориста Михаила Задорнова поделилась в своем блоге архивным снимком родителей, отдыхающий на Камчатке.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Елены Задорновой в Инстаграм is licensed under public domain

Она отметила, что пропустила День Матери и не поздравила человека, подарившего ей жизнь. Под фотографией женщина призналась в любви родительнице.

Дочь Михаила Задорнова родилась в его браке с Еленой Бомбиной, работавшей администратором у сатирика. Наследница юмориста считает отца достойным человеком — по ее словам, супруг напоминает ей родителя.

Задорнова счастлива в браке с ливанцем Али Тартузи, которого встретила в Париже. Вместе они проживают на Мальте, где воспитывают троих детей.

Ранее Дарья Повереннова рассказала, что не требует у дочери внуков.