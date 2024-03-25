Блогер Дина Саева заступилась за таджиков на фоне трагедии в "Крокусе": десятки миллионов не виноваты

Дина Саева призвала не разжигать межнациональную рознь на фоне трагедии в "Крокусе"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Дина Саева присоединилась к призывам звёзд и объяснила, что нельзя винить всех таджиков в трагедии, произошедшей в Крокус Сити Холле.

Фото: ВК-аккаунт Дины Саевой

Блогер-миллионник Дина Саева опасается разжигания межнациональной розни на фоне теракта в "Крокусе". Она отметила, что желание отомстить не должно переключаться на не виновных в трагедии доставщиков, таксистов и продавцов таджикской национальности.

"Десятки миллионов таджиков не виноваты в этом акте насилия, которому нет оправдания", — сказала Дина в своём обращении в Инстаграм*.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин, рэпер Тимати и блогер Ида Галич призвали не разжигать межнациональный конфликт после теракта в "Крокусе".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской