Блогер Дина Саева заступилась за таджиков на фоне трагедии в "Крокусе": десятки миллионов не виноваты

Блогер Дина Саева присоединилась к призывам звёзд и объяснила, что нельзя винить всех таджиков в трагедии, произошедшей в Крокус Сити Холле.
Блогер-миллионник Дина Саева опасается разжигания межнациональной розни на фоне теракта в "Крокусе". Она отметила, что желание отомстить не должно переключаться на не виновных в трагедии доставщиков, таксистов и продавцов таджикской национальности.
"Десятки миллионов таджиков не виноваты в этом акте насилия, которому нет оправдания", — сказала Дина в своём обращении в Инстаграм*.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин, рэпер Тимати и блогер Ида Галич призвали не разжигать межнациональный конфликт после теракта в "Крокусе".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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