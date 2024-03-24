Иосиф Пригожин и Тимати призвали остановить межнациональную рознь после теракта в Крокус Сити Холле

Продюсер Иосиф Пригожин и рэпер Тимати боятся развития межнационального конфликта после трагедии в Крокус Сити Холле.
Иосиф Пригожин и Тимати обратились к своим подписчикам с призывом не допустить разжигания межнациональной розни из-за того, что на концертный зал Крокус сити Холл напали люди из Таджикистана.
"У террористов нет лица, у преступников нет религии. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы не допустить эту национальную ненависть", — сказал Пригожин.
Он объяснил, что нельзя переносить ненависть к конкретным преступникам на весь народ, к которому они принадлежат по национальному признаку.
Подобную мысль донёс до своей аудитории и рэпер Тимати. Он напомнил, что Россия является межнациональной страной.
"Не оставьте возможность заказчикам этих преступлений раскачать межнациональную ситуацию внутри нашей страны”, — призвал музыкант.
Ранее блогер Ида Галич объяснила, что нельзя травить таджиков только за то, что нападавшие на "Крокус" люди являются выходцами из Таджикистана.
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