Иосиф Пригожин и Тимати призвали остановить межнациональную рознь после теракта в Крокус Сити Холле

Иосиф Пригожин и Тимати призвали не разжигать межнациональную рознь после теракта в "Крокусе"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин и рэпер Тимати боятся развития межнационального конфликта после трагедии в Крокус Сити Холле.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Иосиф Пригожин и Тимати обратились к своим подписчикам с призывом не допустить разжигания межнациональной розни из-за того, что на концертный зал Крокус сити Холл напали люди из Таджикистана.

"У террористов нет лица, у преступников нет религии. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы не допустить эту национальную ненависть", — сказал Пригожин.

Он объяснил, что нельзя переносить ненависть к конкретным преступникам на весь народ, к которому они принадлежат по национальному признаку.

Подобную мысль донёс до своей аудитории и рэпер Тимати. Он напомнил, что Россия является межнациональной страной.

"Не оставьте возможность заказчикам этих преступлений раскачать межнациональную ситуацию внутри нашей страны”, — призвал музыкант.

Ранее блогер Ида Галич объяснила, что нельзя травить таджиков только за то, что нападавшие на "Крокус" люди являются выходцами из Таджикистана.