"По стопам Учителя?": возлюбленный Юлии Пересильд дебютировал в качестве режиссера

Актер Михаил Тройник представил свой дебютный фильм "Ночной танец" на фестивале

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Михаил Тройник, сыгравший роль второго плана в фильме "Вызов", представил на кинофестивале "Дух огня" свой первый короткометражный фильм "Ночной танец". При создании картины артист выступил и в роли режиссера, и сценариста, и актера, и продюсера.

Фото: youtube.com by канал Kirill & Friends is licensed under public domain

Главные роли в короткометражке исполнили Михаил Тройник и хореограф Алла Сигалова.

Михаил Тройник состоит в романтических отношениях с актрисой Юлией Пересильд — они познакомились на съемочной площадке фильма "Вызов". Об их романе стало известно через пять месяцев после их первого свидания — они вместе пришли на церемонию вручения премии OK! Awards "Больше чем звезды". В настоящее время они оба не скрывают романа.

Юлия Пересильд воспитывает двоих дочерей от режиссера Алексея Учителя, который много лет женат на продюсере Кире Саксаганской. Несмотря на его открытые романы с различными девушками, разводиться он не собирается из-за общего бизнеса с супругой.

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