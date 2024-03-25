Инстасамка, Егор Крид и Дима Масленников пожертвовали деньги для пострадавших теракта

Егор Крид и Инстасамка пожертвовали по миллиону рублей для пострадавших в теракте

0:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После трагедии в "Крокусе" многие российские знаменитости выразили свои соболезнования и оказали помощь пострадавшим.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Инстасамка перевела миллион рублей в Российский Красный Крест, призвав всех присоединиться к помощи.

Егор Крид и Дима Масленников также присоединились к инициативе, выразив свою поддержку и готовность помочь пострадавшим в этой ужасной трагедии.