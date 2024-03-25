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Инстасамка, Егор Крид и Дима Масленников пожертвовали деньги для пострадавших теракта

Егор Крид и Инстасамка пожертвовали по миллиону рублей для пострадавших в теракте

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Шоу-бизнес

После трагедии в "Крокусе" многие российские знаменитости выразили свои соболезнования и оказали помощь пострадавшим.

Егор Крид и Инстасамка пожертвовали по миллиону рублей для пострадавших в теракте
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Инстасамка перевела миллион рублей в Российский Красный Крест, призвав всех присоединиться к помощи.

Егор Крид и Дима Масленников также присоединились к инициативе, выразив свою поддержку и готовность помочь пострадавшим в этой ужасной трагедии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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