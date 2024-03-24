"У меня нет слов…": Клара Новикова поделилась эмоциями после теракта в "Крокусе"

Юмористка Клара Новикова не могла уснуть после трагедии в "Крокусе"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юмористка Клара Новикова в беседе с "МК" поделилась своими эмоциями и чувствами в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". По ее словам, она пребывает в ужасе, как "и все нормальные люди".

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Она отметила, что предполагался аншлаг — люди пришли нарядные, с семьями. Никаким другим словом, кроме как "ужас", она описать случившееся не смогла.

Также артистка призналась, что не могла уснуть из-за трагедии. Сама она живет недалеко от площадки и часто бывала на концертах в "Крокусе".

"У меня нет слов… Как перестать ходить в театры? Как перестать давать свои же концерты? Разве лично я могу обеспечить безопасность своей публики?" — добавила она.

Теракт, унесший жизни 133 человек (по официальным данным на текущий момент), произошел вечером, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл". Вооруженные люди вбежали в зал и открыли огонь по людям, также они устроили пожар.

Ранее Диме Билану рассказали об опасности из-за Юрия Айзеншписа.