Перед футбольным матчем Россия — Сербия спортсмены услышали голос покойного Уткина: "Увидимся"

До футболистов и болельщиков перед футбольным матчем донёсся голос покойного спортивного комментатора Василия Уткина.
Перед матчем Россия-Сербия провели акцию в память о спортивном комментаторе Василии Уткине.
Голос футбольного комментатора в последний раз услышали люди, пришедшие на футбольный матч на стадион "ВТБ Арена". Болельщики услышали узнаваемые фразы, которые были визитной карточкой любимого спортивного комментатора.
"На этом у меня всё. Увидимся через неделю. Я точно соскучусь. До свидания. Играйте в футбол!" — прозвучал голос Уткина.
После этого собравшиеся любители спорта почтили память Василия Уткина минутой молчания.
Ранее спортивный комментатор Василий Уткин в интервью Ксении Собчак жаловался на своё одиночество.
Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.