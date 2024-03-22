Перед футбольным матчем Россия — Сербия спортсмены услышали голос покойного Уткина: "Увидимся"

Перед футбольным матчем Россия — Сербия провели акцию в память о Василии Уткине

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До футболистов и болельщиков перед футбольным матчем донёсся голос покойного спортивного комментатора Василия Уткина.

Фото: ВК-аккаунт Василия Уткина

Перед матчем Россия-Сербия провели акцию в память о спортивном комментаторе Василии Уткине.

Голос футбольного комментатора в последний раз услышали люди, пришедшие на футбольный матч на стадион "ВТБ Арена". Болельщики услышали узнаваемые фразы, которые были визитной карточкой любимого спортивного комментатора.

"На этом у меня всё. Увидимся через неделю. Я точно соскучусь. До свидания. Играйте в футбол!" — прозвучал голос Уткина.

После этого собравшиеся любители спорта почтили память Василия Уткина минутой молчания.

Ранее спортивный комментатор Василий Уткин в интервью Ксении Собчак жаловался на своё одиночество.