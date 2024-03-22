Как Дмитрий Колдун потерял свой шанс: ссора с Дробышем и борьба за успех

После своего участия в "Фабрике звезд" Дмитрий Колдун оказался на обочине, несмотря на свою победу. Он утверждает, что его наставник Виктор Дробыш отказался поддержать его участие в "Евровидении".
Колдун до сих пор не простил Дробыша за это и не поддерживает с ним никаких контактов. Однако он благодарен Филиппу Киркорову за его поддержку и помощь в карьере.
В настоящее время Колдун активно занимается музыкальной деятельностью, но так и не нашёл своего продюсера. Он планирует продолжить работу над новыми песнями и альбомом в 2024 году.
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