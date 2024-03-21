Телеведущая Екатерина Стриженова показала, как выглядела в детстве: "Сегодня мой день!"

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала свой детский снимок в честь дня рождения.
Ведущей "Доброго утра" 20 марта исполнилось 56 лет. Звезда ТВ разместила в Инстаграм* своё детское фото. На снимке запечатлена очаровательная девочка с бантиками.
"Сегодня мой день! "И я радуюсь, что родилась весной — что природа пробуждается, прилетают птицы, тает снег, прибавляется день!" — написала Екатерина.
Телеведущая отметила свой жизненный оптимизм, так как всегда надеется на лучшее.
Ранее сообщалось, что Екатерина Стриженова и Александр Стриженов вышли в свет с младшей дочерью Сашей.
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