Дженнифер Лопес обманула поклонников о своем прошлом в Бронксе

Контроверсия вокруг Дженнифер Лопес: правда ли, что она выросла в плохом районе Бронкса

0:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Дженнифер Лопес вызвала полемику, заявив в своем фильме, что выросла в криминальных трущобах Бронкса и была опасным подростком.

Фото: Wikipedia by MTV International

Однако жители этого района опровергли ее слова, утверждая, что Бронкс — не трущобы, а обычный район.

Они также выразили недовольство попытками звезды использовать стереотипы для построения своего образа.