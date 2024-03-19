Экс-ведущей "Орла и решки" Регине Тодоренко дали российское гражданство

Одесситка, известная телеведущая Регина Тодоренко получила российский паспорт. Об этом пишет kp. ru.
Телеведущая, известная по программе "Орел и решка", проработала в России много лет, будучи гражданкой Украины. Она не приостановила деятельность в РФ даже после украинских санкций против нее.
Основанием же для получения гражданства РФ стали ее брак с 2018 года с российским исполнителем Владом Топаловым и ее долгое нахождение в России.
В настоящее время с Тодоренко выходит два шоу на телевидении — "Маска" и "Новая Фабрика звезд".
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