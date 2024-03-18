Блогер Дина Саева принесла извинения за фото в купальнике в священный месяц Рамадан

Блогер Дина Саева вызвала гнев подписчиков фотографией в открытом купальнике, опубликованной в период Рамадана.
Блогер-миллионник Дина Саева спровоцировала волну негодования интернет-пользователей из-за фото в откровенном купальнике. Саева предстала в купальном костюме, который едва прикрывал интимные места и состоял из верёвочек и "ракушек".
Фолловеры напомнили девушке, что у мусульман сейчас идёт священный месяц Рамадан, который начинается 11 марта и заканчивается 9 апреля.
Саева поспешно удалила скандальный пост и принесла извинения за необдуманный поступок.
"Мне очень жаль, что мое действие вызвало негативные реакции и комментарии. Я никоим образом не хотела обидеть или оскорбить кого-либо", — написала девушка в социальных сетях.
Ранее Дина Саева объяснила, почему отказалась сниматься в российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь".
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.