Юрий Антонов рассказал, что сгубило Александра Ширвиндта

Певец Юрий Антонов в беседе с "МК" предположил, что проблемы со здоровьем у актера Александра Ширвиндта связаны с его бурной молодостью.
Музыкант напомнил, что о старости нужно думать уже в молодости, но этим практически никто не занимается — пока молодой, то и выпиваешь, и закусываешь хорошо.
Уход Ширвиндта стал потерей для российской театральной сцены, поэтому индустрии нужно время, чтобы справиться с утратой.
"Мы всегда тепло с ним общались. Ширвиндт из тех людей, кто любил подначить немножко. Он всегда был с юмором", — рассказал Антонов.
Александр Ширвиндт скончался из-за проблем с сердцем в 89 лет. У него остались жена и сын, которым по наследству перейдет все имущество актера.
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