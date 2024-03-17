Юрий Антонов рассказал, что сгубило Александра Ширвиндта

Певец Антонов связал смерть Ширвиндта с отголосками бурной молодости

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Певец Юрий Антонов в беседе с "МК" предположил, что проблемы со здоровьем у актера Александра Ширвиндта связаны с его бурной молодостью.

Фото: youtube.com by канал ещенепознер is licensed under public domain

Музыкант напомнил, что о старости нужно думать уже в молодости, но этим практически никто не занимается — пока молодой, то и выпиваешь, и закусываешь хорошо.

Уход Ширвиндта стал потерей для российской театральной сцены, поэтому индустрии нужно время, чтобы справиться с утратой.

"Мы всегда тепло с ним общались. Ширвиндт из тех людей, кто любил подначить немножко. Он всегда был с юмором", — рассказал Антонов.

Александр Ширвиндт скончался из-за проблем с сердцем в 89 лет. У него остались жена и сын, которым по наследству перейдет все имущество актера.

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