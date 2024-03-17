Сестра Жанны Фриске призналась, что страдает из-за постоянного сравнения с певицей

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Сестра Фриске рассказала о комплексах из-за успеха сестры

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Шоу-бизнес

Наталья Фриске в своем блоге призналась, что успех сестры принес в ее жизнь множество комплексов.

Сестра Фриске рассказала о комплексах из-за успеха сестры
Фото: личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм

По ее словам, после того, как сестра прославилась и стала знаменитой родители и близкие стали постоянно ставить ее в пример. Наталья при этом перестала получать похвалу, из-за чего в нынешнем возрасте ей приходится прорабатывать комплексы.

Наталья Фриске стала солисткой группы "Блестящие" в 2007 году, пытаясь заменить сестру, покинувшую коллектив и начавшую сольную карьеру.

Надолго в группе она не задержалась, а решила получить диплом юриста. В настоящее время Наталья Фриске занимается перманентным макияжем и развивает блог. Женщина воспитывает дочь Луну, которая появилась на свет в 2022 году.

Ранее стало известно о желании Яны Рудковской и Евгения Плющенко родить дочь.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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