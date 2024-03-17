Лолита отказалась выступать с критикой Аллы Пугачевой

Лолита назвала Пугачеву фундаментом нынешней эстрады

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лолита Милявская в YouTube-программе "Повесточка" призналась, что благодарная артистке Алле Пугачевой. По ее словам, та своей критикой помогла исполнительнице вырасти и стать звездой.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

По словам Милявской, Алла Пугачевой и на сегодняшний день остается фундаментом российской эстрады, которую сама когда-то сильно продвинула вперед.

При этом в адрес Лолиты она постоянно выражала критику, делая ей замечания. Певица отмечает, что именно это и помогло ей вырасти, так как если бы ее хвалили, то она бы "растеклась, как лужа".

Исполнительница хита "На Титанике" уверена, что Алла Пугачева не стала бы резко высказываться и доходить до оскорблений, если не начали угрожать ее детям.

Милявская отказалась публично критиковать Пугачеву, заявив, что если и захочет это сделать, то обратится к певице напрямую.

Ранее поклонники Анастасии Волочковой возмутились шутками над ней в шоу "Звезды".