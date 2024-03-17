Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пасынок главкома ВСУ Сырского Иван попросил Путина предоставить гражданство России
Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян сыграли семейную пару в комедии "Неприличные гости"
В ГИБДД начали штрафовать за новый способ установки номерных знаков
Лепс не стал скрывать радости после возвращения певицы Лолиты на сцену
10 масок для волос с гидролизованным кератином
Шоколадно-трюфельный торт без яиц: пошаговый рецепт
Экс-участница Comedy Woman Наталья Еприкян эмигрировала из России в Армению
Выйдя на пенсию, большая часть россиян хочет начать путешествовать
Меган Маркл обратилась к Кейт Миддлтон на фоне слухов об исчезновении
Блогерша Гоар Аветисян показала жуткие шрамы после операции у Тимура Хайдарова

Визажист Гоар Аветисян поделилась честным видео с растяжками, шрамами и седыми волосами

0:51
Шоу-бизнес

Звездный визажист Гоар Аветисян в своем блоге опубликовала честное видео, на котором показала седые волосы, шрамы, растяжки. Таким образом она хотела показать, что идеального тела не существует.

Визажист Гоар Аветисян поделилась честным видео с растяжками, шрамами и седыми волосами
Фото: youtube.com by канал Гоар Аветисян is licensed under public domain

Она отметила, что ей было очень страшно поделиться таким видеороликом, так как женщины привыкли показывать себя только с лучшей стороны.

"Но я всем сердцем чувствую глобальную важность в том, чтобы говорить об этом. О том, что идеальных нет и у каждого человека есть свои особенности, которые мы умело прячем под макияжем, накладными волосами или одеждой" — пояснила Аветисян.

Визажистка не стала скрывать, что может уйти в продолжительную депрессию из-за полученных комментариев, но надеется, что хотя бы кому-то ее видео сможет помочь.

Ранее Дженнифер Лоуренс высмеяли из-за внешнего вида на прогулке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию

Раскрыта стоимость частного выступления артистки.

Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
"Мадонна из ДНР": Киркоров представил публике свою новую музу
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Анжелика Варум опозорилась на выступлении в Нижнем Новгороде
Анжелика Варум опозорилась на выступлении в Нижнем Новгороде
Последние материалы
Тяжелобольная певица Селин Дион поделилась снимком с сыновьями
Zab: в Чите у мусорок было обнаружено редкое собрание сочинений Лермонтова
Сорт баклажанов "Каратая"
Визажист Гоар Аветисян поделилась честным видео с растяжками, шрамами и седыми волосами
Эксперты назвали типы людей, которых любят облаивать собаки
Актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике без макияжа и укладки
Что делать, если днём не хватает времени на полноценную тренировку или зарядку
Российские туристы в Египте: что им не нравится и как избежать распространенных ошибок
Врачи рассказали, какие болезни передает кошка
Экс-разведчик Риттер: Вашингтон ищет варианты выхода из украинского конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников