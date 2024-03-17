Блогерша Гоар Аветисян показала жуткие шрамы после операции у Тимура Хайдарова

Звездный визажист Гоар Аветисян в своем блоге опубликовала честное видео, на котором показала седые волосы, шрамы, растяжки. Таким образом она хотела показать, что идеального тела не существует.
Она отметила, что ей было очень страшно поделиться таким видеороликом, так как женщины привыкли показывать себя только с лучшей стороны.
"Но я всем сердцем чувствую глобальную важность в том, чтобы говорить об этом. О том, что идеальных нет и у каждого человека есть свои особенности, которые мы умело прячем под макияжем, накладными волосами или одеждой" — пояснила Аветисян.
Визажистка не стала скрывать, что может уйти в продолжительную депрессию из-за полученных комментариев, но надеется, что хотя бы кому-то ее видео сможет помочь.
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