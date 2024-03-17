Блогерша Гоар Аветисян показала жуткие шрамы после операции у Тимура Хайдарова

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Визажист Гоар Аветисян поделилась честным видео с растяжками, шрамами и седыми волосами

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звездный визажист Гоар Аветисян в своем блоге опубликовала честное видео, на котором показала седые волосы, шрамы, растяжки. Таким образом она хотела показать, что идеального тела не существует.

Фото: youtube.com by канал Гоар Аветисян is licensed under public domain

Она отметила, что ей было очень страшно поделиться таким видеороликом, так как женщины привыкли показывать себя только с лучшей стороны.

"Но я всем сердцем чувствую глобальную важность в том, чтобы говорить об этом. О том, что идеальных нет и у каждого человека есть свои особенности, которые мы умело прячем под макияжем, накладными волосами или одеждой" — пояснила Аветисян.

Визажистка не стала скрывать, что может уйти в продолжительную депрессию из-за полученных комментариев, но надеется, что хотя бы кому-то ее видео сможет помочь.

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