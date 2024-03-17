Актриса Дженнифер Лоуренс поддержала тренд на естественную красоту

Актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике без макияжа и укладки

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс 16 марта была замечена в Нью-Йорке. Фотографии звезды опубликовал Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал First We Feast is licensed under public domain

Папарацци заметили Лоуренс в тот момент, когда она собиралась взять велосипед на прокат. Рядом с ней был ее супруг, арт-дилер и директор галереи Gladstone 64 Кук Марони. В этот день звезда отказалась от макияжа и укладки, а на прогулку одела серый свитер, черный кожаный жакет, темно-коричневые брюки, желтый шарф и кроссовки.

Интернет-пользователи и читатели Daily Mail внешнего вида актрисы не оценили и посчитали, что она как будто "пытается справиться от похмелья".

Недавно комментаторы также высмеяли ее образ на афтепати церемонии вручения премии "Оскар".

Ранее стало известно, почему муж больной Елены Яковлевой оставил ее одну в день рождения.