Как выглядит 21-летняя дочь Бельмондо, которая родилась, когда актёру было 70 лет

В Сети появилось фото младшей дочери актёра Жана-Поля Бельмондо

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Какой выросла младшая дочь звезды кино Жан-Поль Бельмондо, родившаяся в 2003 году.

Фото: Инстаграм дочери Бельмандо

Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в 2021 году. У актёра трое детей. Младшая наследница артиста — Стелла Ева Анджелина появилась на свет, когда артист уже был на восьмом десятке лет.

Младшую дочь Бельмондо подарила балерина Натти Тардивель. На момент кончины отца она ещё была несовершеннолетняя.

Интернет-пользователи отмечают, что девушка "выигарала в генетическую лотерею", взяв лучшие черты и от отца, и от матери. В детстве девочку считали некрасивой, однако она выросла из "гадкого утёнка" в прекрасного лебедя".

Девушка мечтает сать дипломатам и посвятить свою жизни международным отношениям.

Стелла ведёт непубличный образ жизни и лишь изредка делится с подписчиками в социальных сетях своими фотографиями.

Ранее актриса Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса.