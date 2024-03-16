Как выглядит 21-летняя дочь Бельмондо, которая родилась, когда актёру было 70 лет

Какой выросла младшая дочь звезды кино Жан-Поль Бельмондо, родившаяся в 2003 году.
Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в 2021 году. У актёра трое детей. Младшая наследница артиста — Стелла Ева Анджелина появилась на свет, когда артист уже был на восьмом десятке лет.
Младшую дочь Бельмондо подарила балерина Натти Тардивель. На момент кончины отца она ещё была несовершеннолетняя.
Интернет-пользователи отмечают, что девушка "выигарала в генетическую лотерею", взяв лучшие черты и от отца, и от матери. В детстве девочку считали некрасивой, однако она выросла из "гадкого утёнка" в прекрасного лебедя".
Девушка мечтает сать дипломатам и посвятить свою жизни международным отношениям.
Стелла ведёт непубличный образ жизни и лишь изредка делится с подписчиками в социальных сетях своими фотографиями.
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