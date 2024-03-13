Ставшая матерью во второй раз жена Петросяна резко ответила на нападки: "Может вам ещё анализы показать?"

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вступила в полемику с подписчиками, которые заподозрили, что она не сама родила второго ребёнка.
Новость о том, что у 78-летнего Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой родилась дочь, удивила публику.
Ведущая публичный образ жизни и поставляющая ежедневный контент в социальных сетях Брухунова умудрилась скрывать 9 месяцев своей беременности от подписчиков. Это навело аудиторию на мысль о том, что Татьяна прибегла к услугам суррогатной матери.
"А фото нет беременных", — написал один из подписчиков жены Петросяна.
"Если я их не сливаю в сеть, это не значит, что их нет. Может вам ещё анализы показать?" — осадила фолловера Татьяна.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.