Ставшая матерью во второй раз жена Петросяна резко ответила на нападки: "Может вам ещё анализы показать?"

Жена Петросяна заявила, что рожала сама

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вступила в полемику с подписчиками, которые заподозрили, что она не сама родила второго ребёнка.

Фото: Инстаграм Брухуновой

Новость о том, что у 78-летнего Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой родилась дочь, удивила публику.

Ведущая публичный образ жизни и поставляющая ежедневный контент в социальных сетях Брухунова умудрилась скрывать 9 месяцев своей беременности от подписчиков. Это навело аудиторию на мысль о том, что Татьяна прибегла к услугам суррогатной матери.

"А фото нет беременных", — написал один из подписчиков жены Петросяна. "Если я их не сливаю в сеть, это не значит, что их нет. Может вам ещё анализы показать?" — осадила фолловера Татьяна.